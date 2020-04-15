نجوى نمري.. لماذا وصفها الجمهور بالشخصية الأكثر استفزازا؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحقق المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel شهرة واسعة حول العالم وفي الوطن العربي خاصة، وهو مسلسل سرقة وسطو، تدور قصته حول رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه.

وكانت الفكرة اقتحام دار صك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاج المجرمون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

وتبدأ قصة المسلسل باستيقاظ طوكيو من حلم ومسيرها إلى والدتها للاتصال معها لتقابلها وتودعها، قبل سفرها إلى الصين حيث أنها مطلوبة للشرطة، ودون علمها أن كانت الشرطة تستمع للمكالمة وتخطط لاحتجازها، وفي طريقها إلى بيت والدتها، الذي كان كمينا لاعتقالها، تقف سيارة حمراء ويتحدث معها رجل غامض لإقناعها بعدم الذهاب والذي أسمته "الملاك الحارس" فيما بعد، ليعرض عليها عملا وهو سرقة 2.4 مليار يورو.

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توافق طوكيو وتذهب معه إلى بيت ريفي برفقة ثمانية أشخاص سيقضون في ذلك المنزل خمسة أشهر من أجل التدريب على سرقة بيت طباعة لأموال في إسبانيا.

وحصلت نتفليكس على حقوق بث الموسم الأول من السلسة ثم قامت بعرضها ابتداء من 20 ديسمبر 2017. ولتتناسب مع تطلعات الجمهور الدولي، تم تخفيض مدة الحلقات 40-50 دقيقة، واعتماد 13 حلقة كحد أقصى للموسم، وعُرض الموسم الرابع في 3 أبريل 2020، فيما أعلنت الشبكة عن نيتها إنتاج جزء خامس.

وحقق نجوم العمل شهرة واسعة جدًا في العالم العربي، وأطلق على المسلسل اسم "البروفيسور" نسبة إلى بطله "ألفارو مورتي" الذي يجسد الدور، حتى أن عددا من النجوم العرب انتشرت شائعات حول مشاركتهم في المسلسل من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا والتي قيل إنها ستنضم إليه بشخصية "بيروت"، وهو الأمر الذي نفته الفنانة وقالت إن الأمر مجرد مزحة، فيما حرص عدد من المشاهير على ارتداء الملابس الحمراء التي يظهر فيها الأبطال.

وحققت نجوى نمري في العمل La Casa de Papel وجعلت عشاق المسلسل يصفونها بالممثلة الأكثر استفزازًا وجمالا، من خلال شخصية "إليسا سييرا" محققة المباحث التى تتولى مهمة إدارة عملية القبض على عصابة "البرفيسور"، إذ تمكنت ببراعة شديدة أن تجعل الجمهور أن يجمع على كرهها، ورغبته فى قتل شخصيتها ضمن أحداث المسلسل. ولموهبتها الكبيرة انتظرها الجمهور في الموسم الرابع بشدة، لتؤكد على قوة حضورها. فمن هي نجوى نمري الفنانة من أصول عربية؟.