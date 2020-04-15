"هنغني كمان وكمان" تحتل رقم 30 على تطبيق Deezer العالمي

القاهرة – لايف ستايل تخطى كليب أغنية " هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية اليسا المليون الثالث بعد مرور 3 أيام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب". وتحتل الأغنية تريند رقم 14 في يوتيوب مصر والوطن العربي، كا تحتل المركز الـ 30 في قائمة الأغاني الأعلى استماعا على تطبيق ديزر عالمي. "هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر. وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان". Advertisements قد يهمك أيضا: إليسا ترد على اتهامات وليد ناصيف بسرقة فكرة كليبها الجديد من نانسي عجرم اليسا تتخطى الـ2 مليون مشاهدة بـ"هنغني كمان وكمان"

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