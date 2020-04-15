وال الزغبى فى كواليس تصوير كليب أغنيتها "الجمال ليه ناسه"

استعادت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، ذكرياتها مع تصوير فيديو كليب أغنيتها "الجمال ليه ناسى" التى طرحتها العام الماضى، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، فيديو يوضح عمليات تجهيزها قبل التصوير ووضع المكياج.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة نوال الزغبى، نصائح لمتابعيها لكيفية قضاء وقتهم خلال العزل المنزلى، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وقالت نوال فى تغريده عبر حسابها الرسمى على تويتر: "ليس من المهم أنى لا أستطيع الذهاب للجيم، ابقى لائق والتزم بحياة صحية، خلال فترة الحجر الصحى، ابقى بالمنزل ومارس التمارين الرياضية".

وفى سياق آخر كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن تفاصيل الحجر المنزلى، بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، الذى ضرب العالم حالياً، حيث تقضى الوقت مع صديقتها وأولادها، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأمور في عملها، فضلا عن الطبيخ والراحة التي تقضيها مع عائلتها.

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وتابعت الزغبى يجب أن يستغل الفنانين السوشيال ميديا لتعليم الناس وإفادتهم بكل ما هو جديد، كما يجب أن نستغل ذلك الحجز المنزلى وننوه عن خطر تلك المرض الذى أصاب العالم، وطرق الوقاية التي نحرص عليها يومياً.

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