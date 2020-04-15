علي ربيع يستعد لطرح عمر ودياب في رمضان

يستعد الفنان علي ربيع لطرح مسلسله الجديد "عمر ودياب"، وذلك خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يتحدث المسلسل عن تورط شابان"عمر و دياب"، في الكثير من الديوان وتراكمها عليهم وتوقعهم في العديد من المشاكل.

بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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