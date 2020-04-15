هاني شاكر يطرح «الجيش الأبيض» خلال أيام

يستعد هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية لطرح أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض" وذلك دعمًا للأطباء على مجهوداتهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد. أغنية "الجيش الأبيض" كلمات: أمير طعيمة، ألحان: خالد جنيدي، توزيع: ياسر ماجد، إخراج: هنا حافظ، ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر قناة هاني شكر الرسمية على يوتيوب.

من جهة أخرى كان هاني شاكر انتهى مؤخرًا من تصوير أغنية "مجروح" من ألحان وليد توفيق وكلمات نادين الأسعد وتوزيع باسم منير، وتم تسجيلها مطلع الشهر الحالي في استديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة، والفيديو كليب تولى مهمة إخراجه هنا حافظ ومدير تصوير تامر زين، وتم تصويره بالكامل في منزل الفنان هاني شاكر.

قد يهمك أيضاً :