«ليا فيها».. الأغنية السابعة في ألبوم «لؤي» الجديد

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب، للمطرب لؤى أغنيته السابعة الجديدة "ليا فيها" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "على خيرة الله" الذى تطرح أغنياته تباعا خلال هذه الفترة.

والأغنية من كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع أحمد عادل.

وكان لؤي قد طرح من قبل ست أغنيات من الألبوم هى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

أما أغنية"بأذينى" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، و"باراشوت" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل، و"ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى، و"على خيرة الله" كلمات أمير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامى.

تقول كلمات أغنية "ليا فيها": "ليا فيها حتى ولا كان ماليش.. بس ليها طول ما انا عايش حاعيش

حتى لو مش راجعه ليا

برضه يفضل ليها فيا

هى هى حبى ليها ماينتهيش

ليا فيها حتى ولا كان ماليش".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

المغربية هند زيادي تطرح كليب "مجنونة" باليوتيوب

سهرانين لـ محمد محيي تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب