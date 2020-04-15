«جيشنا الأبيض» لـ شاكوش تحقق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب

استطاع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته "جيشنا الأبيض" والتي طرحها دعمًا للأطباء لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وانضم شاكوش لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وأوشك على تحقيق المليون الثالث خلال ثلاثة أيام من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، محتلًا المركز الثاني.



من جهة أخرى، شارك شاكوش الفنان محمد رمضان في أغنية "شارع أيامي" والتي طرحت الأياام الماضية وتعتبر العمل الدعائي الأول لمسلسل "البرنس"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهي من كلمات كارم شفيق، وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي، وهندسة صوتية محمد جودة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولي مسئولية الجميع.

المسلسل بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامي، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.

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