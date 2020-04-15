محمد نجاتي يكشف لمصراوي تفاصيل دوره في "يا أنا يا جدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان محمد نجاتي، في بطولة المسلسل الكوميدي "يا أنا يا جدو" المقرر عرضه في دراما رمضان القادم.

وقال "نجاتي" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يجسد شخصية "مرعي" شقيق "قشطة" والذي يتسبب في أن تتزوج شقيقته من رجل يكبرها في السن وهو أحمد بدير.

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وتابع: "مرعي أراد بهذه الزيجة أن يعيش حياة الثراء بعد تزويج شقيقته من رجل ثري، ولكنه يكتشف بخله الشديد، كما أن مرعي يسعى للشهرة بأي شكل، ويعيش قصة حب مع خطيبته والتي تجسد شخصيتها رنا سماحة".

وأكد أن الدور جديد، وكواليس العمل ممتعة، والتأجيلات التي حدثت من قبل لم تؤثر على صناع العمل.

مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، محمد نجاتي، سارة سلامة، ومن إخراج عادل الأعصر.