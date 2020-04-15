منحته "5 MBC" شقة| نجل عبدالمطلب لـ"الخليج 365": "أستحق معاشًا من وزارة الثقافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب نور نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، عن سعادته بمنحه "شقة"، يعيش بها بعد أن ظل دون مسكن في شوارع المغرب دون مأوى، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة عارمة يتمنى أن تكتمل.

وأضاف "نور"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دخلت الشقة و"إم بي سي" ناس محترمين، وعودوا ووفوا، أنا مرتاح ومليش مطالب غير المعاش، بعت رسالة لوزراء الثقافة المصرية قبل كدا، ولكن عندي أمل إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الحالية تهتم بأمري؛ لأن المعاش هيساعدني شوية".

وعن كيفية استحقاقه معاشًا من وزارة الثقافة، قال نجل الفنان الراحل: "أنا أول دفعة مؤهلات عالية دخلت القوات المسلحة، في يناير 1968، وكنت معينًا في وزارة الثقافة في مارس 1967، وخدمت في القوات المسلحة حتى نصر أكتوبر والحمد لله يعني سبع سنوات".

وتابع: "وصدر قانون في ذلك الوقت إن الناس اللي خدمت في القوات المسلحة المؤهلات العليا سبع سنين دول تضم خدمة مضاعفة لخدمتهم المهنية يعني 14 سنة، لو مش عايزين يدوني معاش وزارة الثقافة يدوني معاش الخدمة بتاعة القوات المسلحة الـ14 سنة".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا مش طمعان في حاجة أنا كل اللي محتاجه حاجة تساعد الواحد على المعيشة في الظروف اللي أنا فيها دي".

ونشر الإعلامي شريف عامر، تقريرًا مصورًا عبر برنامجه "يحدث في مصر"، كشف خلاله عن استلام نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، شقة جديدة، بعد أن صرح مؤخرًا بأنه أصبح مشردًا في شوارع دولة المغرب، والتي يقيم بها منذ أكثر من ٢٠ عامًا.

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وأكد شريف عامر، أن الشيخ وليد الإبراهيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "MBC"، منحه تلك الشقة، وعبر نجل الفنان الراحل في التقرير المصور عن سعادته، باستلامه الشقة الجديدة، وتابع قائلًا: "أنا بتوجه بالشكر لمجموعة قنوات "5 MBC" وتكريمه لروح الفنان محمد عبدالمطلب في شخص ابنه، أنا الحمد لله بخير والشقة جميلة..الشكر لا يكفيهم".

وكان تحدث "نور" في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قائلًا: "إنه هاجر إلى المغرب منذ 30 عامًا عقب إفلاسه: "أنا كان عندي مطعم كبير في القاهرة اتحرق واتدمر، وأنا ادمرت معاه، وبمنتهى الأمانة الناس في المغرب ساعدوني وأعانوني ووقفوا بجانبي كأني واحد منهم".

وعن سبب انقطاعه عن مصر كل هذه الفترة رد قائلًا: "كل ما أرغب به الآن هو سكن أعيش به"، لافتًا إلى أنه ليس لديه جواز سفر، أو بمعنى أدق جوازه غير مُجدد؛ لأن السفارة المصرية بالمغرب رفضت تجديده بسبب أنه ليس لديه رقم قومي: "أنا هيكون عندي رقم قومي إزاي وأنا مهاجر من 30 سنة؟".

وأضاف نجل المطرب الكبير: "مصر بتجري في دمي، ومعنديش أي مشاكل، ولا قضايا، ولا أي حاجة وأنا لم أُخطئ في حقها يومًا.. أنا مصري وطني، لكن هاجي مصر أقعد فين أنا، ولا عندي مكان ولا سكن، خلوني قاعد عند الناس اللي شايلني"، على حد قوله؟!.

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبدالمطلب، ولد في 13 أغسطس 1910، وبدأ حياته الفنية بالغناء في مسرح "بديعة"، ثم في فرقة الموسيقار محمد عبدالوهاب، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغاني التي حققت له جماهيرية عريضة، منها: "ساكن في حي السيدة، ويا أهل المحبة، وودع هواك، ويا ليلة بيضا"، وشارك في عدة أفلام سينمائية، منها: "5 شارع الحبايب، واديني عقلك، وليلة غرام، ولك يوم يا ظالم، وعلى بابا والأربعين حرامي، وتاكسي حنطورة".

ومن أشهر أغانيه "رمضان جانا" كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف. ورحل في 21 أغسطس عام 1980 عن عمر ناهز الـ70 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأغاني والأفلام السينمائية؛ لتكون مدرسة في تاريخ الفن الأصيل.