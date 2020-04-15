غدا حميد الشاعري يغني "أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان حميد الشاعري، لتقديم حفل غنائي "أون لاين"، مساء غد الخميس، على موقع يوتيوب، بسبب الأحداث التي تشهدها مصر والعالم بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وطرح حميد الشاعري مؤخرا أغنية "شد الفيشة"، بمشاركة الفنان هاني عادل، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري.

وكان عدد من النجوم قد اتجه لتقديم حفلات "أون لاين"، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحظر التي تفرضه الدولة حرصا على المواطنين.