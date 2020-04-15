محمد رمضان يتلقى أول بلاغ ضده أمام النائب العام بسبب "مشهد انتهاء البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية احتفاله بإنتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، بمقطع فيديو ظهر خلاله مع فريق عمل المسلسل واقفًا على مسافات متقاربة دون ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وقال صبري، إنه تقدم ببلاغ ضد محمد رمضان تحت رقم 19163 لسنة 2020، موضحًا: "محمد رمضان كان بيعمل مسلسل البرنس، وبعد انتهاء التصوير عمل احتفالًا كبيرًا"، مضيفًا: "كان موجود في الفيديو اللي نشره رمضان على صفحته بإنستجرام أكثر من 100 شخص دون اتباع أي إجراءات حماية، ودون ارتداء كمامات وزحمة".

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وأضاف المحامي في تصريحات لـ"الخليج 365": "محمد رمضان خالف كل التعليمات الصحية وتعليمات الحكومة، وكل اللي عمله مخالف للقانون، ومحمد رمضان يجيد اختراق القوانين وعدم احترام العادات والتقاليد"، على حد قوله.

وجاء في نص البلاغ المقدم من سمير صبري للنائب العام: "في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس "كورونا المستجد"، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس، خرج علينا المبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل".

وتابع في البلاغ: "متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص، إضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية، الأمر الذي يؤكد معه أن ما فعله المبلغ ضده بالفيديو سالف الذكر يعد تقليلًا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسًا وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة به، إصدار الأمر باتخاذ اللازم قانونًا حيال المبلغ ضده".