ابنه أسامه أنور عكاشة لـ"الخليج 365": "نرفض تقديم جزء ثالث من الشهد والدموع"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، أن أسرة المبدع الراحل رفضت منذ عدة أشهر فكرة تقديم جزءٍ ثالث من مسلسل "الشهد والدموع"، بعد طرح الفنانة عفاف شعيب الموضوع عليهم.

نسرين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت: "بداية أوضح هنا أنني فوجئت بما نُشر منسوبًا للفنانة عفاف شعيب، وذكرها بأحد البرامج عن الإعداد؛ لتقديم جزءٍ ثالثٍ من المسلسل، ولم أشاهد الفيديو الخاص بالحلقة بعد للتأكد إن كانت قد قالت ذلك بالفعل أم لا؟"

وتابعت: "ما حدث هو أن الفنانة القديرة عفاف شعيب، كانت تتمنى تقديم جزء جديد من المسلسل، وأبلغناها تخوفنا وعدم تقبلنا للفكرة وكان ذلك من عدة شهور، ومع تقديرنا لمحبتها للوالد رحمه الله واحترامنا لها، وافقنا على قراءة المسلسل، ولم نتقبل الأمر، وكررنا عدم رغبتنا في تقديمه"

نسرين أكملت: "نحن نرفض تقديم جزءٍ ثالثٍ من الشهد والدموع ولا نقبل أن يتم تجاهل رغبتنا، ومع حرص الفنانة عفاف شعيب على العودة لنا من قبل، واحترامنا للخطوة، نؤكد أننا مع رفضنا للأمر لا نهاجمها، ولكن نجدد اعتراضنا، ومن يريد تقديم عمل ضخم من مؤلفات أسامة أنور عكاشة، هناك أعمال أخرى مكتوبة ولم تقدم من قبل يمكن أن تقدم".

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وردا على سؤال عن إمكانية تصعيد الأمر في حالة الشروع في تنفيذ المسلسل قالت: لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن لن يرضينا ذلك".

وكانت الفنانة عفاف شعيب، قد أعلنت عن تحضير الجزء الثالث من مسلسل "الشهد والدموع" خلال مداخلتها الهاتفية مع الفنان القدير يوسف شعبان في برنامج "ليالي الكويت"، مؤكدة أن القصة سوف تنال إعجاب الجمهور.

الشهد والدموع هو مسلسل درامي اجتماعي من إخراج إسماعيل عبدالحافظـ، بطولة يوسف شعبان، وعفاف شعيب ونخبة من النجوم.