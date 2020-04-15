برومو النهاية يتخطى المليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تخطى برومو مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب طرحه عبر قناة الشركة المنتجة سينرجي على يوتيوب.

وظهر يوسف الشريف، في البرومو كاشفًا بعض كواليس المسلسل وفكرته التي تتناول المخاطر التي نقابلها في المستقبل.

المسلسل إخراج ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف، ويشارك في البطولة ناهد السباعي وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وآخرين.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على قناتي "أون وأون دراما" في موسم شهر رمضان المبارك.