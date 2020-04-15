تراند اليوم : باحث فلسطيني شهير لحياة الفهد : "السقوط ليس له قناع"

وأضاف النعامي : " إم بي سي تنتج مسلسلا ببطولة حياة الفهد حول 100 يهودي عاشوا في الكويت.. حسنا هل أنتجت هذه المجموعة مسلسلا عن ملايين الفلسطينيين الذين شردهم الصهاينة من ديارهم كان بإمكانهم الرجوع إلى كتاب " التطهير العرقي للفلسطينيين" لمؤلفه المؤرخ اليهودي المحترم إيلان بابه لكنه السقوط بلا قاع".
وأوضح أن المفارقة أن تملق الصهاينة عبر انتاج (MBC) مسلسل حول حياة اليهود في الكويت يأتي بعد شهرين على منح إسرائيل جائزة "الإبداع الفقهي" للحاخام إسحاك جزنبرغ، صاحب المصنفات الفقهية التي تدعو لذبح العرب والذي اعتبر أن إحراق عائلة دوابشة كان تنفيذا لفريضة شرعية حسب الديانة اليهودية.
وكان الجميع وعلى رأسهم الشارع الخليجي قد تفاجأوا عن الإعلان عن مسلسل رمضاني يحكي حياة اليهود في الكويت في أربعينات القرن الماضي، والذي تجسد فيه الفنانة الكويتية المثيرة للجدل "حياة الفهد" دور البطولة.
وكان الصحفي الكويتي سعد السعيدي قد عرض تتر للمسلسل حيث علق عليه قائلا: "مسلسل يعرض في رمضان القادم، يتحدث عن يهود الكويت في الأربعينات من القرن الماضي.
وتساءل السعيدي: فما الرسالة والهدف الذي يريد أن يوصلها هذا المسلسل.. صحيح هناك فرق بين الديانة اليهودية والصهيونية لكن هذا الفرق ليس واضحا للعوام .. أظنه مقدمة تطبيع ثقافي وزرع فكرة في العقل الباطن هي أن الأمر طبيعي.
يأتي هذا عقب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبرومو مسلسل "أم هارون"، والذي كشف الدور الغريب الذي تؤديه الممثلة الكويتية حياة الفهد.
كما تم الكشف أن الفنانة حياة الفهد ستؤدي دور امرأة يهودية تدعى "أم شاؤول".
وذكرت مجلة "فوشيا" أن الفنانة حياة الفهد لم يعجبها الاسم، حيث طلبت من المخرج والمؤلف تغيير الحقبة الزمنية واسم الشخصية الرئيسة، حيث تم التجاوب مع مطالبها وتغير اسم العمل ليصبح " أم هارون"، بدلا من أم شاؤول.
وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.
ويضم المسلسل، بالإضافة إلى الفهد عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وغيرهم.