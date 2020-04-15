خالد النبوي يستعد لطرح "لما كنا صغيرين" في رمضان

يستعد الفنان خالد النبوي لطرح مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين"، وذلك خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن تدور الأحداث في

إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.



"لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، محمود حجاوي، نسرين أمين، نبيل عيسي، إنتاج أحمد عبد العاطي .