حسين الجسمي يجتمع مع نجوم العالم في بث مباشر السبت المقبل

يجتمع الفنان حسين الجسمي، مع مجموعة كبيرة من نجوم العالم الغربي، في بث مباشر موحد، وذلك حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يأتي البث برعاية منظمة الصحة العالمية تبعأ مباردة "عالم واحد، معاً في المنزل"، بمشاركة أكثر من 100 نجم من نجوم العالم سواء في التمثيل

أو الغناء أبرزهم"ليدي جاجا، ويل سميث، تايلور سويفت، إليشيا كايز، صمويل جاكسون، جاميلا جميل، ناعومي أوساكا، مالوما، ستيف كلبرت، وغيرهم"، وذلك يوم السبت الموافق 18 أبريل الجاري.

يعد البث هو الأول من نوعه لجمعه هذا الكم الهائل من الشخصيات المشهورة عالمياً

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في المجالات الفنية، والتمثيل العربي من الفنان حسين الجسمي، بهدف الترفيه عن محبيهم حول العالم في ظل ظروف العزل المنزلي التي تتبعها الكثير من دول العالم للوقاية من وباء كورونا المستجد.

يذكر أن آخر إصدارات الجسمي الغنائية من خلال أغنية "بنعدي" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، في أسبوع واحد من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أنور المشيري، ألحان:فهد الناصر، توزيع:محمد هشام.