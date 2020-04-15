بالفيديو.. شيرين تتخطى المليون الثالث مشاهدة بأغنية مش قد الهوى

الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
تخطت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب التي طرحتها مساء أمس، الجمعة، حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع
وتأتي هذه "مش قد الهوى" ضمن ألبوم المطربة شيرين عبدالوهاب الجديد، كلماتمحمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن آخر ألبومات الفنانة شيرين عبدالوهاب "نساي"، وطرحته عام 2019، وضم 13 أغنية، كما حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.
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