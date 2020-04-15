بعد ظهورها في برنامج ليالي الكويت.. ابنة يوسف شعبان تتصدر الترند

تصدرت ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية محركات البحث لتكون أحد أكثر الأسماء بحثًا على جوجل وعلى منصات التواصل الاجتماعي لتتصدر بذلك تريد السعودية. ظهرت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان في برنامج ليالي الكويت لتكون الإطلالة الأولى لها على الشاشات لتلفت أنظار الجمهور العربي لجمالها الطبيعي ولهجته الكويتية. ليالي الكويت لتكون الإطلالة الأولى لها على الشاشات لتلفت أنظار الجمهور العربي لجمالها الطبيعي ولهجته الكويتية. Advertisements تحدثت زينب عن علاقتها بوالدها وعن حكايته لها لكواليس العمل مع كبار النجوم مثل العندليب عبد الحليم حافظ وغيرهم. لكواليس العمل مع كبار النجوم مثل العندليب عبد الحليم حافظ وغيرهم. يذكر أن زينب هي ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية إيمان الشريعان وهي تدرس الإعلام في أحدى الجامعات بالكويت ولا تفكر في التمثيل معللة ذلك بأنها لا تملك الموهبة مثل والدها.

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