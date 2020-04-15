داليا البحيري تتصدر الترند بعد ازمة العمالة اليومية

أثارت الفنانة داليا البحيري جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة الخاصة بالعمالة اليومية مما جعلها تتصدر محركات البحث لتكون أحد الأسماء الأكثر بحثًا في السعودية.

نشرت داليا البحيري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد

فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه".

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واضافت البحيري مطالبة بحظر كامل قائلة " حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم

المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل " فلانتينو " مع الزعيم عادل إمام والنجمة دلال عبد العزيز في موسم رمضان المقبل.