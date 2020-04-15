المهن الموسيقية تشييد بدور الشرطة المصرية

أصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بيان يشيد فيه بدور الشرطة المصرية كدرع مصر الواقي ضد هجمات الإرهاب الذي لا يراعي حرمة الأديان ولا المقدسات السماوية ولا حتى الأزمة التي تعيشها البلاد من تفشي وباء قاتل. التي تعيشها البلاد من تفشي وباء قاتل. استنكرت نقابة المهن الموسيقية ما حدث أمس في منطقة الأميرية بالقاهرة في محاولة بائسة للنيل من الأخوة الأقباط أثناء الاحتفال بأعيادهم. الأخوة الأقباط أثناء الاحتفال بأعيادهم. Advertisements استكمل هاني شاكر ناعيًا الرائد محمد فوزي الحوفي والذي نحتسبه شهيد والذي استشهد أثناء اقتحام وكر الأرهاب. ختم شاكر بيانه موجهًا التحية لوزارة الداخلية على دورهم في حفظ الأمن أثناء الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

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