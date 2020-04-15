فن ومشاهير

بعد انتهائها من تصوير أنت أقوى.. سميرة سعيد تتصدر التريند

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تصدرت المطربة سميرة سعيد محركات البحث في وذلك عقب انتهائها من تصوير مشاهدها في أوبريت " أنت أقوى " في مدينة الجونة. 

 

من المقرر أن يضم الأوبريت نخبة من

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نجوم الغناء من بينهم محمد منير، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار ومن المنتظر طرحه الأسبوع الجاري. الأوبريت من كلمات مدحت العدل، الحان عمرو مصطفى ومن إخراج طارق العريان. 

 

يشار أن سميرة سعيد قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب يحمل اسم " واقع مجنون " والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أشرف سالم، ومن إخراج نضال هاني.

 

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