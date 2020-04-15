تصدرت المطربة سميرة سعيد محركات البحث في السعودية وذلك عقب انتهائها من تصوير مشاهدها في أوبريت " أنت أقوى " في مدينة الجونة.
من المقرر أن يضم الأوبريت نخبة من
يشار أن سميرة سعيد قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب يحمل اسم " واقع مجنون " والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أشرف سالم، ومن إخراج نضال هاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهائها من تصوير أنت أقوى.. سميرة سعيد تتصدر التريند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.