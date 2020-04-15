شاهد.. بوسترات وبروموهات مسلسلات قنوات الحياة في رمضان

طرحت قناني الحياة و الحياة دراما البوسترات والبروموهات الدعائية لمسلسلاتها التى تعاقدت على عرضها فى شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن يتم عرض 5 أعمال، وهما "الفتوة، 100 وش، خيانة عهد، لما كنا صغيرين، عمر و دياب".

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها بوسترات وبروموهات مسلسلات الحياة و الحياة دراما في رمضان:

"الفتوة"

بطولة ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهد صادق، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى،

وتدور الأحداث فى زمن الفتوات، أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.



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"100 وش"



يدور المسلسل في إطار كوميدي بين بطلي العمل وما يتعرضون له من مواقف مختلفة في يومياتهم.

بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، لؤي عمران، علارشدي، دنيا ماهر ،إسلام إبراهيم، تأليف أحمد وائل، عمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.



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"خيانة عهد"

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بطولة يسرا، حلا شيحا، خالد أنور، جومانا مراد، محمد رياض، صبري فواز، خالد سرحان،

سلوى عثمان، عبير صبري، فرح الزاهد"، تأليف أمين جمال، أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العد، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.



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" لما كنا صغيرين"



تدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة يرتكبها الأصدقاء في الماضي وتتوالى الكوارث عليهم بسببها.

بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، محمود حجاوي، نسرين أمين، نبيل عيسي وغيرهم.



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"عمر و دياب"



يتحدث المسلسل عن تورط شابان"عمر و دياب"، في الكثير من الديوان وتراكمها عليهم وتوقعهم في العديد من المشاكل.

بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أحمد الشربيني، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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