بعد ظهوره بالمايوه النسائي..حفيد عمر الشريف يقوم بعرض striptease-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يواصل جيونيور حفيد الممثل المصري الراحل ​عمر الشريف​ إثارة الجدل، مما يعرضه للكثير من الإنتقادات، بدايةً من إعلان مثليته الجنسية، مروراً بظهوره مؤخراً مرتدياً مايوه نسائي، وصولاً إلى قيامه مؤخراً بنشر صور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يقوم بأداء عرض striptease.

وعلّق على الصور مشيراً إلى أنه بعد إنتهاء الحجر المنزلي الملتزم به بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​، فإنه من الممكن أن يذهب لأداء هكذا عرض.

وتلقى جيونيور الكثير من التعليقات المنتقدة لتصرفاته، والتي أكثرها طالبته بإحترام تاريخ جدّه.

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