إيناس الدغيدي تحلّ مكان بسمة وهبة في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تحل الإعلامية والمخرجة ​إيناس الدغيدي​ مكان الإعلامية المصرية ​بسمة وهبة​، في برنامج الأخيرة "شيخ الحارة" الذي قدته في رمضان الماضي، إذ أن الدغيدي ستقدمه في الموسم المقبل.

وكانت بسمة وهبة قد أثارت ضجة كبيرة في شهر رمضان الماضي من خلال حلقات برنامجها "شيخ الحارة " بسبب جرأة مواجهاتها للضيوف وأبرزهم سمية الخشاب وريم البارودي ورانيا يوسف ووفاء عامر وناهد السباعي .

ومن المتوقع أن يستمر إطار البرنامج في تناول مواضيع جريئة، على أن تستضيف الدغيدي عدد من النجوم بينهم إلهام شاهين ومنة شلبي وحلا شيحة.

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