ريهانا وكاميرون دياز وميغان فوكس وغيرهن عانين من حبوب الشباب وهكذا شوهتهن- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عانت العديد من النجمات العالميات من مشكلة حب الشباب، ومن بينهن:

من المعروف ان النجمة ​ريهانا​ تعاني من حب الشباب، فهي لم تنجح في معالجة هذه المشكلة، بل تسعى الى اخفائها بواسطة مساحيق التجميل.

عانت النجمة ​ميغان فوكس​ من حبّ الشباب نتيجة الجهد أوالتعب، الا انها تبقى جميلة.

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اجتاح حب الشباب وجه ​كاميرون دياز​ في فترة المراهقة، فسعت جاهدة الى معالجتها، وبالفعل نجحت في محاربتها، من خلال الأدوية عن طريق الفمّ او استخدلم مساحيق التجميل، وكانت قد اعترفت بأنها كانت تتناول الوجبات السريعة بكثرة الأمر الذي ساهم في بروز حب الشباب حينها على وجهها.

صرّحت ​سلمى حايك​ لمجلة "لاكي" بأنها عانت من اكتئاب كبير في فترة معينة بسبب مشكلات في بشرتها وزيادة في وزنها.