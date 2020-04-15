إشكال بين مايا دياب وجوزيف عطية على الهواء مباشرةً..إليكم ما حصل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار كل من الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ والفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ جدلاً واسعاً يوم أمس على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك خلال إطلالتهما ضمن حلقة برنامج "منا وجر" مع الإعلامي ​بيار رباط​ على شاشة الـMTV.

وفي التفاصيل، أنه بينما كان يجري رباط إتصال هاتفي مصوّر مع عطية من منزله، دخلت دياب على الخط أيضاً من منزلها، ليبدأ الإشكال بين الإثنين، إذ بادر كلاًّ منهما إلى طلب الإنسحاب من الحلقة إن كان الثاني سيبقى، ليتساءل بيار والحاضرين عن حقيقة ما يجري.

وهنا قال عطية أنه حصل بينهما سوء تفاهم خلال الحفل الأخير الذي جمعهما في سوريا، وبعد الأخذ والردّ بينهما، تبيّن أنه مجرد مقلب ببيار، مما أثار الضحك بينهم.

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