وفاة ابن نجمة Real HouseWives بعد ولادته

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نجمة مسلسل Real Housewives الشهير ​كارا كيو​ برسالة مؤثرة وفاة ابنها ماكوي بعد ولادته خلال خضوعها لعملية صعبة للغاية اثر تعرّضها لولادة عسرة وصعبة للغاية وقالت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : "في 6 نيسان/ أبريل ولد ابننا ماكوي في الساعة الثالثة صباحاً بوزن 11 رطل".

وتابعت : " فاجأنا ماكوي بقوته واكتمال كل شيء بالرغم من معاناتي من عسر الولادة وضغط الحبل السري حول رقبته... لقد انضم إلى السماء وسيعيش للأبد في قلوبنا و قلوب محبيه و شقيقته ".

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