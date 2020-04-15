خاص الفن – صفاء سلطان: الدراما السورية لا تعيش أحلى أيامها

ميرنا وليد - بيروت - أثنت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ على قرار الحكومة باستكمال تصوير الأعمال الدرامية بعدما توقف قبل حوالي عشرين يوماً منعاً لانتشار ​فيروس كورونا​.

وقالت لموقع "الفن": القرار أنقذ ما يمكن إنقاذه، لأن الدراما السورية بالأصل تعاني من قلة الأعمال المنتجة، وربما يصل عدد الأعمال المرشحة للعرض في رمضان إلى عشرة كحد أقصى.

وأكدت أن الدراما السورية لا تعيش أحلى أيامها بغض النظر عن ظروف وفيروس كورونا، وهو أمر بات واضح للعيان، ويتطلب منا وقفة مع الذات وإعادة ترتيب الأوراق لإعادة التوهج والألق لها، مع عدم إغفال أن الحرب على سوريا على مدار تسعة سنوات كان السبب الرئيسي في تراجعها.

ويشار إلى أن صفاء سلطان ستطل في عملين خلال شهر رمضان هما "حرملك2" و"رياح السموم"، علماً أنها اعتذرت في وقت سابق عن المشاركة في مسلسل "سوق الحرير".

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