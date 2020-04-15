قصي خولي يعلّق على برومو مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل السوري ​قصي خولي​ على برومو مسلسل "النهاية" للممثل المصري ​يوسف الشريف​ والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، إذ أعرب خولي عن إعجابه الشديد بالبرومو متوقعاً له نجاحاً كبيراً.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الحقيقة لفتني جداَ هذا العمل الفني لفتني انه باستطاعتنا أن نشبه ما يقدم الغرب وأنه كعرب يمكننا أن نكون حاضرين بدراما مختلفة عن نمطية الشغل السائد وأن هناك مساحات مختلفة يمكن للموهوبين أن يخوضوها بلا خوف أو احساس بالتعدي علي شيء لا نملكه".

وتابع: "إذا تجرأنا وتعدينا نكون بلا أي إضافة وإنما نسخة مشوهة وخجولة لصناعة أصبحت من أساسيات حضور الدول الكبرى، صناعة الدراما".

وأضاف: "قد يقول البعض أنه من المبكر أن نقيّم ونعطي رأياً وخصوصاً أن البرومو ليس بحكم حقيقي عن العمل ولا يعطي رأي صائب، أحترم أكيد ولكن لا أستطيع أن أرى هكذا عمل وأكذّب عيني ولا أعبر عن إعجابي الشديد ومفاجأتي الكبيرة".

وأكمل: "شكراً لكل صناع هذا العمل على هذا الانجاز المميز والمختلف والجهد الكبير وأنا أول المتابعين كون كورونا وقفت شغلنا".

يشار إلى أن المسلسل يشارك في الممثل اللبناني ​باسم مغنية​، والذي كشف منذ أيام عن أنه سيظهر كضيف شرف في العمل عكس ما كان متفق عليه، إذ أنه لن يستطيع من أن يكون بطل في العمل كونه لم يستطع من إكمال تصوير مشاهده بسبب إجراءات ​فيروس كورونا​، ولاسيما إغلاق المطارات بين مصر ولبنان.