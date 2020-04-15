دنيا بطمة تتلقى جرعة دعم من زوجها وسط أزمة حساب “حمزة مون بيبي”

قدّم محمد الترك جرعة دعم قوية لزوجته الفنانة دنيا بطمة خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها حالياً بعدما أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش بإحالة شقيقتها ابتسام بطمة على سجن الأوداية على خلفية تورطها في حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يبتز المشاهير والفنانين وذلك لاستكمال التحقيقات.

وكتب محمد الترك على حسابه على انستغرام: “ملكتي الجميلة لا تهتمي.. ملكتي الغاليه لا تكترثي.. ملكتي الحنونة لا تقلقي، الله معنا ورضى الوالدين معنا ومحبة الأهل والأصدقاء والناس معنا, فلجبل يبقى شامخ في يوجه العواصف والقمه تبقى لأصحاب القمه وعزة النفس من قوم الإكرام ولي الكرم له طبع لا يمكن يظلم وانت لم تخطي بحق ناسك ولا في يوم وطيتي راسك مهما جتك من خطايا الناس والتجريح فلا يهزك شي فانت الجبل وانا حصنك المنيع”.

أتى الردّ سريعاً من دنيا بطمة التي قالت: “عمري انت”.

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ولا زالت قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتهم بابتزاز المشاهير تشهد تطورات يومية، خاصة بعدما سلمت دولة الامارات الى المغرب مصممة الازياء عائشة عياش المتهمة في القضية أيضاً للتحقيق معها.

عائشة اعترفت انها ودنيا وابتسام بطمة وآخرين من بين المديرين التنفيذين للحساب وقالت ان الاعلامي سيمو بن بشير -المقيم في اميركا- هو العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب -على حد قولها-.

نذكر ان دنيا بطمة تنشر يومياً صور لشقيقتها ابتسام بطمة عبر حسابها على انستغرام مرفقة بكلمات الدعم والحب في ظل تواجدها في السجن.