شخصيات صنعت أحداثًا مفصلية في “مالَك بالطويلة” في رمضان

رموز من التاريخ القديم والمعاصر، وشخصيات تركت بصماتها في مجتمعاتنا وحياتنا يرصدها الموسم الثاني من برنامج “مالَك بالطويلة” مع مالِك الروقي من إخراج عبادة الحمامي على MBC1 في رمضان.

يستهلّ مقدّم البرنامج مالِك الروقي كلامه مُعلّقاً على اسم البرنامج وموضحاً رمزيّته: “عندما لا نريد الاستفاضة في الكلام عن موضوعٍ ما لنقتصر على المختصر المفيد، نقول عادةً: “مالَك بالطويلة”! وحلقاتنا تلتزم هذا المبدأ حيث ستكون قصيرة وذات إيقاع سريع، وتقتصر على ما قلّ ودلّ”.

يوضح الروقي أن موضوعات البرنامج متنوّعة، فيما يتم تسليط الضوء على ما تتضمّنه من معلومات بأسلوب سَلِسٍ وشيّق، ويضيف: “نحرص على تبسيط محتوى حلقاتنا التي تتناول قصصاً عن شخصيات تركت بصماتها في التاريخ وأثّرت في البشرية وصنعت أحداثاً مفصلية في مختلف دول العالم، كما نتطرّق إلى رموز أحببنا أن يتعرّف عليها جيل الغد ويسير على خطاها، وهدفنا تقديم رسائل تَوعويّة محفّزة للأجيال والتشديد على أهمية المُثُل العليا والقَيَم الفاضلة، في محاولة للتغيير نحو الأفضل”.

وحول أسباب تقديم البرنامج باللهجة المحكيّة، وما يتضمّنه جديد هذا الموسم، يقول الروقي: “نقدّم المادة التلفزيونية باللهجة المحكية لنصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين، خصوصاً أننا نستهدف العالم العربي عموماً. ولأننا لمسنا شغفاً لدى الناس في التعرف أكثر على الفلاسفة عبر التاريخ، فقد زدنا الجرعة هذا الموسم. إضافةً إلى تغييرات في الرؤية الإخراجية الجديدة من حيث الاعتماد على الإبهار البصري في حلقات لا تتجاوز مدة كل منها 10 دقائق”.