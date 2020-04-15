مايا دياب تحمس جمهورها: "ليلة استثنائية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد الفنانة اللبنانية ماديا دياب لإحياء حفل غنائي مباشر مع فرقتها غد الخميس، وذلك عبر موقع يوتيوب، نظرًا للظروف الصحية السائدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت دياب عبر صفحتها على إنستغرام "جاهزين نقضي ليلة استثنائية سوا؟ انطروني الخميس الساعة 10 بتوقيت بيروت، و9 بتوقيت مصر و10 بتوقيت السعودية بحفل مباشر ومش عادي على يوتيوب! ناطرتكن".

عبّر الجمهور عن حماستهم في انتظار الحفل، واعتبروه نوع للخروج من هذه الأزمة والملل، مشيرين إلى أن الاحتفال قد يساعد على تغيير الأجواء المشحونة التي يعيشها الناس داخل بيوتهم.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بحالة شلل لعدد كبير من الأعمال في العالم أجمع، وتأثر بالفيروس جميع الأشخاص، بما فيهم النجوم والمشاهير.

ورغم تمكن عدد من المشاهير استكمال تصوير أعمالهم الخاصة للعرض في شهر رمضان، كان الأبرز توقف الحفلات الغنائية التي تشهد تجمعات كبيرة ومن الممكن أن تكون بيئة خصبة لانتشار الفيروس، بالإضافة للبرامج التي تتطلب حضور الجمهور وتحتاج إلى سفر وتنقلات بين البلاد.

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في المقابل، كان لهذا الفيروس تأثيره الإيجابي على عدد من الفنانين، إذ يمكن وصف الفنانة اللبنانية مايا دياب بالذكية وفق المتابعين، حيث بالمجمل لا تعتبر دياب من النجمات اللاتي يقدمن العديد من الحفلات، كما أنها غابت عن التمثيل وتقديم البرامج مؤخرًا.

واستغلت الفنانة اللبنانية انتشار الفيروس وظهرت للجمهور بشكل أكبر من وقت سابق، في البداية كانت دياب من أوائل النجمات اللاتي أطلقن برنامج للحوار عن طريق "اللايف" عبر إنستغرام، واستضافت عددًا من النجوم من بينهم يسرا، مهند الحمدي، وآخرين.

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة اللبنانية قد نشرت صورة ابنتها كاي في وقت سابق بمناسبة عيد الشعانين، وأثارت ابنتها حالة من التعليقات بسبب جمالها الذي رأى البعض أنها بدت قريبة من والدتها، كما علق آخرون أن كاي أصبحت بعمر الشباب، وتساءلوا عن مدى إمكانية دخولها عالم الشهرة والتمثيل والغناء في حال كانت تمتلك صوتًا مميزًا، لاسيما أنها تملك العديد من المؤهلات التي تساعدها على الأمر، مع دعم والدتها المستمر لها.