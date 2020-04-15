مسلسلات سورية تستكمل تصويرها بإجراءات صحية مشددة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وافقت وزارة الإعلام السورية على استكمال تصوير الأعمال الدرامية المتوقفة ضمن شروط محددة وذلك بناء على طلب من لجنة صناعة السينما والتلفزيون التي خرجت من مطالبة شركات الإنتاج وبعض الفنانين بعد تعثر وتوقف العديد من الأعمال التي شارفت على الانتهاء بسبب أزمة كورونا.

وجاء في التعميم الذي أصدرته الوزارة والتي تضمنت موافقة وزير الإعلام في سوريا عماد ساره أن يتابع المنتجون إتمام المسلسلات التي بدؤوا بتصويرها قبل إصدار التعليمات بوقف أعمال التصوير ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة حفاظاً على الصحة العامة، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت الوزارة ضمن التعميم عدداً من الإجراءات المطلوب اعتمادها من قبل الشركات المنتجة، على أن تتعهد هذه الشركات بالتقيّد والالتزام التام بها تحت طائلة إيقاف التصوير ومنها تعقيم موقع التصوير بشكل كامل ومستمر، وفحص كافة أعضاء الفريق الفني والتأكد من سلامتهم قبل دخولهم التصوير، إضافة إلى تواجد كادر طبي مرخص من قبل وزارة الصحة مرافق لفريق العمل طيلة فترة التصوير والإشراف المباشر من قبلهم على عمليات الفحص والتعقيم، وإجراءات الصحة والسلامة لكافة عناصر العمل قبل وبعد التصوير.

ومن بين الشروط أيضاً تخفيض عدد الفرق الفنية إلى الحد الادنى، وألا تتجاوز مدة التصوير 10 أيام، إضافة إلى عزل فريق العمل بشكل كامل من خلال نقل إقامة جميع أفراد الطاقم إلى الفندق على حساب الشركة المنتجة لضمان عدم احتكاكهم بأحد على الإطلاق، وتستمر إقامة فريق العمل كاملا بعد الانتهاء من التصوير لمدة 14 يوماً لمتابعة إجراءات السلامة قبل عودة الفريق للحياة الطبيعية.

وحددت الوزارة أن يكون مكان التصوير في المدن الإنتاجية مع الابتعاد عن المدن، وأضافت أن أي خلل يحدث أثناء العمل تتحمل الشركة المنتجة مسؤوليته بالكامل كما سيتم إيقاف التصوير مع الإبقاء على الإجراءات التي تم التعهّد بها.

يذكر أنه وخلال اليومين الماضيين طالب العديد من الفنانين والمنتجين، بعودة استئناف تصوير أعمالهم أسوة بعودة بعض المهن للعمل، وتعهّد المطالبون بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وتخفيف عدد العاملين قدر الإمكان، خاصة بعد توقيعهم العقود مع المحطات التلفزيونية العربية مستشهدين بما يحدث في بعض الدول العربية، حيث تستمر الأعمال في تصويرها ضمن إجراءات الوقاية الصحية.

Advertisements

وكانت عدد من الشركات المنتجة أعلنت توقّف تصوير أعمالها بسبب تعليق العمل الفني في القطاعين العام والخاص، كان منها شركة "قبنض" التي أوقفت تصوير مسلسل "شارع شيكاغو"، بعد ثلاثة أسابيع من العمل المتواصل، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة نخبة من أبرز الفنانين السوريين منهم دريد لحام وعباس النوري ونادين خوري وأمل عرفة وسلاف فواخرجي ومهيار خضور وشكران مرتجى وغيرهم.

كما أعلنت شركة "إيمار الشام" عن إيقاف تصوير عملها "بورتريه"، من إخراج باسم سلكا وبطولة فادي صبيح وجفرا يونس وسيف الدين سبيعي.

مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" أيضاً كان من بين الأعمال التي توقف تصويرها، والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم وبطولة عدد من الممثلين السوريين منهم: غسان مسعود ورنا شميس، ومحمد الأحمد وجيانا عنيد ويزن السيد ودانا جبر وغيرهم، ويتناول المسلسل قضايا تجارة الأعضاء البشرية.

شركة "ميسلون فيلم" أيضاً ستتابع تصوير عملها "سوق الحرير"، من تأليف الكاتبة حنان حسين المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا، وبطولة كل من بسام كوسا وكاريس بشار، وسلوم حداد، وأسعد فضة وفادي صبيح وميلاد يوسف ووفاء موصلي وعدد من الفنانين من مصر والأردن.