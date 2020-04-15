عبدالله السدحان: الحجر عرفني على أبنائي.. من قصد بـ"شغل حريم"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان السعودي عبدالله السدحان، عن صمته تجاه العديد من الأمور التي تخص شأنه الفني والشخصي، موضحًا أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مواطنه ناصر القصبي على الإطلاق وأكد أنهما لم يدخلا المحكمة كما يعتقد البعض في أمر تصعيد خلافهما، مبينًا أن الأمور لم تتعدى كونها فصل في شركة بينهما وكان لابد من جهة اختصاص تحكم الأمر ولذلك تم الاستعانة بمحامين لإنهاء الأمور.

وأنهى عبدالله السدحان الجدل بشأن عمله مع ناصر القصبي مجددًا فقال في تصريحات متلفزة: "لا أمانع في العمل مع ناصر بشرط أن يكون العمل جيدًا ولو كان النص جيد وشخصيتي جيدة وتليق بي وبمحبيني أقبل، لأت الفن لا علاقة له بخصام ولا خلاف الفن ليس ملكي وهو ملك المتلقي ولابد أن نحترمه وليس لدي أي اعتراض"، متهمًا بعض الجهات بأنها تقف وراء تأجيج الخلاف بينهما وإثارة الأمور عندما يأتي عمل له ويرفضون بحجة وجود خلاف واصفًا ما يفعلونه بأنه "شغل حريم للأسف".

وتحدث "السدحان" لأول مرة عن السبب وراء عدم إنتاج أجزاء جديدة من مسلسل "طاش ما طاش" مع ناصر القصبي مؤكدًا أن العمل ليس ملك له أو لناصر أو لأحد كي يتم سؤاله عن إنتاجه، وبيَن أن المسلسل تم إنتاجه في البدايات من جانبه ومعه ناصر وعامر كمقاولين، وأنه ملك التلفزيون السعودي مردفًا: "كنا مقاولين يعني منتج منفذ والمالك هو التلفزيون ونحن طُلب منا أنا وناصر أن نقدم عمل طاش ما طاش وانتهى دورنا".

ونوّه أن الأصوات تعالت نحو المسلسل ووصلت الأمور للمحكمة وصدرت ورقة من التلفزيون تصارع بها البعض على ملكيته للعمل وتم الاستناد عليها، متابعًا: "التلفزيون اللي سوى الورقة هذه اللي أنا أجهل ما يكون هذا فرّط في ملك جهز دولة للأسف وتم الاستناد على الورقة من جهات أخرى".

واعترف "السدحان" أنه لم يقدم الشخصية الحجازية بشكل جيد فقال: "ماني شاطر في التقليد وأذني الموسيقي ماهي جيدة ودائمًا الممثل اللي يدندن ويحفظ كلمات بيكون شاطر في التقليد"، منوهًا أنه لم ولن يقدم عملًا به تقليد في الفترة القادمة نهائيًا.

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وكان للفنان السعودي اعترافًا آخر بأن مسلسلاته الأخيرة مثل "مستر كاش" و"بدون فلتر" لم تكن ناجحة بالنسبة التي كان يتمناها رغم أن الأفكار جيدة، وأردف: إحنا مضروبين بالوقت والميزانية الأجهزة التلفزيونية مربوطة بميزانية الدولة وعندما تتقدم يكون مع اقتراب شهر رمضان".

وأكد أن العمل الإبداعي في حال تنفيذه لابد من ميزانية جيدة، وأكد أن هناك ميزانيات يتم تقديمها لأعمال لا تستحق أن تُعرض ولكنها عُرضت بميزانيات ضخمة، إلا أنه عندما يأتي اسمه للقيام بعمل فني تأتي سيرة التقشف فقال: "مدري ليش إذا جاء السدحان للتلفزيون صار التقشف موجود، ولا أعرف السبب الحقيقي وراء ذلك".

وعن أحدث أعماله قال إنه انتهى من تصوير مسلسل "كسرة ظهر" من إخراج أحمد المقلع، وسيخرج العمل للنور في رمضان حسبما ترى الشركة المنتجة، منوهًا أن مسلسل "الديك الأزرق"، مع بيومي فؤاد وشيماء سيف وهو عمل مصري سعودي مشترك تم إرجاؤه عن العرض لأن التصوير لم يكتمل.

وبشأن الوقت الذي يقضيه حاليًا في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قال إن الحجر المنزلي منحه فرصة للتعرف على أبنائه والجلوس معهم والتقرب منهم والقيام بأعمال سويًا مثل الطبح واللعب وأضاف أنه يقوم بالحلاقة لهم، مشيرًا إلى أن هذه كلها إيجابيات كانت منعدمة بحكم الانشغال في العمل.