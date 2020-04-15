أحلام تخترق أجواء كورونا باحتفال فاخر بعيد ميلاد ابنتها

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وظهرت فيه ابنتها لولوة أثناء الاحتفال بيوم ميلادها.

ولاحظ المتابعون فخامة التحضيرات ودقة التفاصيل التي تم الانتباه إليها أثناء إجراء الاستعدادات اللازمة للحفل كما أشار الكثيرون إلى أن الإبنة أصبحت شابة وتشبه والدتها.

وحقق المقطع أكثر من 771 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً. وفي تعليقها عليه وجهت الفنانة رسالة إلى ابنتها كتبت فيها: "حبيبة أمها لولو الهاجري. كل عام وانت نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو. يا رب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلى المناصب وأزفك عروس".

وتفاعل معها الكثير من متابعيها وكان من أبرز هؤلاء الفنان اللبناني راغب علامة الذي علق: "الله يحفظها ويسعدها. عقبال الـ100 سنة صحة وسعادة ونجاح".

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كما كتبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: "يخليلك ياها حبيبتي وتفرحي منها اختي الغالية وعقبال الـ100 سنة يا رب". كما هنأتها كل من الإعلامية مهيرة عبد العزيز التي كتبت: "ربي يحفظها كل عام وهي بخير وتشوفيها عروس وفي أعلى المناصب" والفنانة المصرية أيتن عامر التي جاء في تعليقها: "الله أكبر الله يحفظها و يخليهالك".

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