نجل عمرو أديب في الحجر الصحي

بعد ساعات من نشر أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة فيديو تتحدث فيه عن فترة الحجر الصحي التي تقضيها في مرسى علم، نشر نور نجل عمها الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي فيديو له أيضاً على حسابه بـ"فيسبوك"، من داخل الحجر الصحي، الذي يتواجد به حالياً بأحد الفنادق الكبرى.

وكشف نور تفاصيل رحلة عودته من لندن إلى مصر، التي صادفت يوم 31 مارس الماضي، ومكوثه بالفندق طيلة الأيام الماضية.

في البداية نفى نجل عمرو أديب ما تردد حول سوء جودة الطعام، لافتاً إلى أن الوجبات جيدة في الفندق سواء في الفطار أو الغداء إلى جانب إمكانية طلب أكل من المطاعم.

وتوجه نور بالشكر إلى جميع العاملين بالفندق لمساهمتهم في راحة العائدين، كما توجه بالشكر إلى الأطباء والممرضين المقيمين في الفندق لأجلهم والأطباء في العالم كله.

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ولفت نجل عمرو أديب إلى مبادرة أقامها من كانوا معه على الطائرة لرد الجميل؛ وجمع مبلغ من المال للتبرع لصندوق تحيا مصر، الذي كان سببا أساسيا في عودتهم سالمين.

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