بلاغ جديد ضد محمد رمضان بسبب سيلفي استعراضي

بعد قيامه بنشر صور وفيديوهات مع فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" احتفالاً بانتهاء التصوير قوبل الفنان محمد رمضان بموجة من الهجوم عليه من العديد من زملائه وجمهوره بسبب تحديه لإجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا.

وفي تطور لتلك الأزمة تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد رمضان جاء فيه: في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس، خرج علينا المبلغ ضده؛ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر، متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص، هذا بالإضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية.

الأمر الذي يؤكد معه أن ما فعله المبلغ ضده بالفيديو سالف الذكر يعد تقليلًا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمساً وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة به، إصدار الأمر باتخاذ اللازم قانونًا حيال المبلغ ضده.

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