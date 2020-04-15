تحذير شديد لرامز جلال قبل عرض برنامج المقالب

وجهه طارق سعدة نقيب الإعلاميين تحذير شديد اللهجة لكل الفنانين الذين سوف يقدمون برامج "مقالب" رمضان القادم، وعلى رأسهم الفنان رامز جلال بصفته أشهر من يقدم تلك النوعية من البرامج.

وجاء التحذير من استخدام ملف فيروس كورونا في السخرية داخل برامج المقالب في شهر رمضان المبارك.

وأضاف سعدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن التطهير والتنوير بمحددات المهنية لمهنة الإعلام مهمة النقابة.

وتابع: "نحن مقبلون على شهر رمضان الذي تكثر فيه برامج المقالب، وأكدنا أن تناول فيروس كورونا في برامج المقالب أمر غير مقبول ".

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يذكر أن جلال أعلن انتهاءه من تصوير حلقات برنامجه الجديد للمقالب بعنوان "رامز جلال مجنون رسمي"، إلا أن الأنباء تضاربت حول طبيعة المقالب التي أعدها لضيوفه، حيث لم يصدر بيان رسمي من الشركة المنتجة للبرنامج بأي تفاصيل تخصه.

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