منال سلامة تدافع عن ابنتها بعد إنتشار أخبار خاطئة عنها

القاهرة – لايف ستايل
بعد ظهور أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب في فيديو تتحدث فيه عن فترة بقائها في الحجر الصحي بمرسى علم، بعد عودتها من أميركا، انتشرت أخبار عديدة تفيد بإصابتها بفيروس كورونا.
إضطرت سلامةإلى التحدث في هذا الأمر ونفت كل تلك الأخبار، مؤكدة ان ابنتها غير مصابة بفيروس كورونا وأن وجودها في الحجر الصحي بمرسى علم إجراء روتيني يخضع له كل من يعود من دولة ينتشر فيها الوباء وانها سوف تعود للمنزل بمجرد انتهاء فترة الحجر.
وقالت في تصريحات صحافية: "لا أعرف لماذا تنتشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، كل ما في الموضوع أن ابنتي عادت من أميركا خلال الأيام السابقة، وكتدبير احترازي تم دخولها الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس، كما نشرت فيديو لها على حسابي الخاص على موقع فيسبوك، وهي تحكي تجربتها في العزل، وأتمنى من الجميع أن يتحروا الدقة في نقل الأخبار".
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