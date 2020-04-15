ريهام سعيد تحاول استفزاز ريم البارودي بتعليق غريب

رغم تأكيد الإعلامية ريهام سعيد أنها لن تتحدث مرة أخرى بالسوشيال ميديا أو الإعلام عن أزمتها وخلافاتها مع ريم البارودي وذلك بناءً على طلب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا محاولات لريهام لإستفزاز ريم مجدداً.

فرغم أن ريهام كانت تنتقد أحمد سعد وهاجمته أكثر من مرة، لكن بعد خلافها مع البارودي قررت بشكل مفاجئ أن تحسن علاقتها به وقامت مؤخرًا بتهنئته من خلال حساباته على السوشيال ميديا على عمل فني جديد أعلن عنه عبر حسابه على "إنستغرام" .

وعلقت قائلة: " مبروك "، وفسر البعض تعليق ريهام بأنه ليس سوى محاولة لإستفزاز ريم.

من ناحية أخرى، تواصل البارودي تصوير مشاهدها بمسلسل "جمع سالم" الذي تتعاون من خلاله مع زينة. وتتابع أيضاً ردود الأفعال حول برنامجها الجديد "شارع النهار" والذي تخوض من خلاله تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى.

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