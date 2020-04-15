شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بث حفل أمال ماهر على يوتيوب بقيادة المايسترو هاني فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن عروض المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت الثقافة بين إيديك يبث اليوم في التاسعة مساء حفلا غنائيا للنجمة أمال ماهر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها رايح بيا فين ، يا طيبة طوبة فوق طوبة الى جانب عدد من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها قولى عمل لك ايه قلبى ، أمل حياتى ، موعود وغيرها .

يليها حفلا للموسيقار عماد الشارونى وفرقته بمشاركة النجم مدحت صالح ويضم باقة من أجمل وأشهر المؤلفات الموسيقية العربية والأجنبية برؤية فنية مبتكرة الى جانب عدد من أعمال صالح الغنائية منها بـ كوكب تانى ، بحلم على قدى ، محبتك جنون ومن أغانى التراث أهواك لـ عبد الحليم حافظ ويا جميل ياللى هنا لـ محمد فوزى .

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يسبق ذلك فى السادسة مساء العرض المسرحى القطط من انتاج المسرح القومى للأطفال وتدور أحداثه حول فكرة الإختلاف وقبول الآخر وبطولة ميرنا وليد ، سيد جبر ، محمود حسن ، جلال عثمان ، وائل إبراهيم ، ديكور وملابس فادي فوكيه ، الحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز ، استعراضات مصطفى حجاج ، مادة فيلمية محمد الجباس ، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي .