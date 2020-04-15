شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات وبروموهات مسلسلات DMC فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة DMC البوسترات والبروموهات الدعائية لمسلسلاتها التى تعاقدت على عرضها فى شهر رمضان المقبل، حيث تعرض القناة فى الشهر الكريم 5 أعمال، اثنين يعرضها بشكل حصرى على شاشتها وهما "البرنس" و"فلانتينو"، و ثلاثة للعرض بالتزامن مع قنوات أخرى وهم "رجالة البيت"، و"فرصة تانية" و"لما كنا صغيرين".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج محمد سامى وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.



البرنس

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.



فلانتينو

مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، واسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.



رجالة البيت

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده ، وهو فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى رومانسى.



فرصة تانية

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، والعمل شراكة انتاجية بين المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة ارت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطى.

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