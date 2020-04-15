شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن أغنية إليسا: متكاملة ودوا للروح.. والأخيرة: "هذا يعنى لى الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة السورية أصالة نصرى، عن سعادتها بأغنية الفنانة اللبنانية اليسا "هنغنى كمان وكمان"، التى طرحتها مؤخرا، مؤكدة أنها أغنية متكاملة وفيها كم هائل من الجمال والفرح و"دوا للروج" التى حزنت فى أيام صعبة، بينما ردت عليها اليسا: "هذا يعنى لى الحب".



أصالة

ونشرت أصالة، مقطع من كليب اليسا، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع، وكتير حبّيت وأسعدنى مشاركة هيفا وهبي، أُغنية متكاملة وكمان دوا للرّوح الّلى حزنت بأيّام صعبة، شكراً إليسّا الصادقة دائماً، بالّلى بتقوليه والّلى بتغنّيه".

من جانبها، أعربت اليسا، عن سعادتها بإشادة أصالة، وردت عليها قائلة: "شكرا جزيلا على كلماتك الجميلة.. هذا يعنى لى الحب".



رد اليسا

وكانت النجمة اللبنانية اليسا، طرحت أغنيتها الجديدة "هنغنى كمام وكمان" من داخل الحجر المنزلى، مطلع الأسبوع الحالى، وهى من كلمات شادى نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامى دهيمة.

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على الجانب الآخر، تتعاون اليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

اليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وطرحت اليسا، فى شهر ديسمبر الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.