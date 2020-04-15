إياد نصار: أنا مصاب بـ«فوبيا كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الأردني إياد نصار أنه أصيب بـ “فوبيا” شديدة من فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان الأردني أكد، في لقاء له ببرنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية “العربية الحدث” عبر سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه يتبع التعليمات الوقائية للوقاية من الفيروس، وأنه يحاول بقدر الإمكان الاحتياط وعدم الخروج.

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وأضاف أنه عند نزوله للمرة الأولى بعد فترة المكوث في البيت أصابته حالة فوبيا وذعر، حيث قال:”مرة اضطررت أنزل عشان أجيب لابني لاب توب عشان الدراسة عن بعد، لأن جهازه أصابه التلف، وعندما عدت انتابتني فوبيا وشعرت أن لدي أعراض المرض، والفوبيا دي مش حاجة وحشة، لكن بتعكس مسؤولية الفرد وخوفه على أسرته والمجتمع”.

الفنان الأردني أكد على فخره بإدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا واهتمامها بالمواطن، وطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة لمواجهة الفيروس والبقاء في منازلهم للحفاظ على أسرهم وعلى المجتمع.

ومن ناحية أخرى، يشارك إياد نصار في موسم رمضان القادم بمسلسل “ليالينا”، ويشاركه البطولة الفنانة غادة عادل، والفنان خالد الصاوي، والفنانة صابرين، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، وهومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي.