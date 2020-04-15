بريانكا شوبرا تدافع عن مسابقات الجمال على الرغم من إثارتها للجدل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حققت بريانكا شوبرا الكثير خلال حياتها المهنية، لقد كانت نجمة غناء، وأيقونة في بوليوود، وممثلة تلفزيونية، وناشطة، وتزوجت من نيك جوناس في حفل ضخم دام لعدة أيام.

لا تخشى شوبرا أبدًا التحدث عن الأسباب أو الموضوعات التي تهمها، ومؤخراً، اثارت بعض الجدل عندما دافعت عن مسابقات الجمال، لطالما كانت المسابقات مثيرة للجدل بين الجماعات النسوية، ويعتقد الكثيرون أنه يجب إلغاؤها بالكامل - لكن شوبرا لا توافق.

ولدت بريانكا في الهند عام 1982، عمل والداها في الجيش كأطباء، لذلك انتقلت شوبرا الصغيرة كثيرًا عندما كانت طفلة. درست في الولايات المتحدة عندما كانت مراهقة ، التحقت بالمدرسة في كل من ماساتشوستس ونيويورك.

في هذه الأيام، عُرفت شوبرا بجمالها الرائع. ومع ذلك ، عندما كانت في سن المراهقة ، تعرضت للتنمر واعترفت لاحقًا بأنها عانت من معاملة عنصرية أثناء وجودها في المدرسة الثانوية. تصف شوبرا نفسها في سن المراهقة بأنها “مشاكسة ” وذكرت أن خلفيتها للطبقة المتوسطة أدت أيضًا إلى مشاكل مع زملائها.

Advertisements

بعد سنوات قليلة في الولايات المتحدة، عادت شوبرا إلى الهند لتكون مع والديها. في سنوات مراهقتها اللاحقة بدأت شوبرا في دخول مسابقات الجمال. دخلت وفازت بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال الهند عام 2000 ، ودخلت إلى مسابقة ملكة جمال العالم وفازت بها.

اكتسبت الشهرة بسرعة في عالم ملكة الجمال ، وأصبحت معروفة بجمالها المذهل. حتى أن والديها اضطروا إلى وضع القضبان على النوافذ في منزلهم لأبعاد المتحمسين.

بعد صنع فوزها في مسابقة جمال ، أصبحت شوبرا نجمة في أفلام بوليوود. ظهرت في العديد من الأفلام طوال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قبل التحول إلى هوليوود في عام 2015.

كان أول دور رئيسي لها في الولايات المتحدة في المسلسل التلفزيوني كوانتيكو . ظهرت بعد ذلك بمشاريع سينمائية وتلفزيونية مختلفة.

شوبرا أيضًا ناشطة صريحة نيابة عن العديد من القضايا النسوية. لديها علاقة عمل طويلة الأمد مع اليونيسف وتصف نفسها بأنها نسوية. في عام 2017 ، كان لدى تشوبرا ما تقوله عن الحركة النسائية والطريقة التي تقضي بها أيامها.