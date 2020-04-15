من يحاول التشويش على نجاح وجماهيرية صابر الرباعي؟

بعدما أثار النجم وائل جسار الجدل بنشره بوستر أوبريت “أنت أقوى” الذي يشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي، حيث ظهر على الغلاف كل من كارول سماحة، محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، وائل جسار وعمرو دياب الذي تم استبداله بالنجم صابر الرباعي.

ليتبين لاحقاً ان وائل جسار وقع في الخطأ حيث قام بحذف البوستر الذي صممه عدد من “الفانز” ونشره “جسار” عبر حسابه على انستغرام دون التأكد من مصدره ما سبب حالة من الجدل والتساؤل حول مشاركة صابر الرباعي في الأوبريت.

مدير أعمال الرباعي السيد علي المولى، أكد في اتصال مع “تراندينغ” مشاركة الرباعي في اوبريت “أنت أقوى” بعد الاتفاق مع السيد مدحت العدل، كما وضع صوته وصور الفيديو وتم إرساله الى القيمين على الأوبريت اليوم. وتابع ان موضوع البوستر صممه عدد من الفانز وتم رفضه كلياً من كل الفنانين.

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الأوبريت يحمل طابع الأمل والانسانية ومدته أربع دقائق وهو من كلمات د. مدحت العدل، الحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي ويضم عدد من النجوم وهم: وائل جسار، صابر الرباعي، كارول سماحة، محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني.

وكان موقع “الخليج 365” أول من أثار موضوع البوستر الذي يظهر فيه عمرو دياب وسلطان الضوء بمقال تحت عنوان (هل استُبعد صابر الرباعي عن أوبريت “انت أقوى” أو اعتذر؟)

لا شك في ان مشاركة صابر الرباعي في هذا العمل الإنساني سيكون له وقعه المميز خاصة أنه فنان يتمتع بصوت رائع وجمهور كبير وحضور راق.