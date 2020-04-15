أنباء عن زواج فارس كرم بحفل بسيط.. والعروس معلمة وهنا صورتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنان اللبناني فارس كرم، الذي عُرف بأنه أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني قرر أخيرا دخول القفص الذهبي، بعدما تمكنت إحدى الفتيات من احتلال قلبه.

وفي التفاصيل فإنَّ النجم اللبناني أقام ليلة أمس حفل زفاف بسيطا في مسقط رأسه جزين جنوب لبنان، وأنَّ العروس التي اختارها فارس لتكون شريكته هي معلمة تعمل في إحدى مدارس جزين واسمها، هبة عزيز وتبلغ من العمر 35 عاما.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أنَّ حفل الزفاف اقتصر على العائلة فقط، وأنَّ عقد الزواج تم في كنيسة البلدة سان جوزيف واختار فارس زوج أخته ليكون إشبينا له أثناء عقد مراسم الزفاف بينما قام الأب الياس أبو راشد بتكليل فارس كرم، لينتقل بعدها العروسان لتناول العشاء عند شقيقته مادونا.

وعلى الرغم من محاولة المكتب الإعلامي للفنان فارس كرم نفي هذه الأخبار واستغرابه من انتشار هذه الشائعة، إلا أنَّ الكثير من المصادر أكدت أن الفنان اللبناني قد دخل القفص الذهبي فعلا وبشكل سرّي بسبب فيروس كورونا المستجد والأوضاع التي يعيشها لبنان.

ومما زاد الشك في صحة المعلومات المتداولة أن العروس هبة عزيز، كانت قد ألغت حسابها على فيسبوك قبل أسبوعٍ من الآن واختفت عن الأنظار.

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وبين كل تلك المعلومات الورادة ونفي الفنان اللبناني، أشار محبو النجم إلى أنَّ الفنان فضّل الفصل بين شهرته وكونه في الأضواء والاحتفاظ بحدث كهذا في إطار الدائرة الضيقة، وأنه خبرٌ سيسعدهم.

ويبلغ الفنان اللبناني 46 عاما، ولم يسبق له الارتباط أبدا ولذلك دائما ما كان يُطلق عليه العازب الأشهر في الوسط الفني اللبناني.

يُذكر أنه وفي شهر شباط/فبراير الماضي ظهرت بعض الشائعات التي تؤكد أن علاقة غرامية تجمع بين ملكة جمال المغرب العربي هند سداسي والمطرب فارس كرم، لتظهر السداسي وترد على ترك الإشاعات بالنفي، مؤكدة أن البعض فسر بشكل خاطئ كلامها عنه في مقابلة تلفزيونية عندما قالت انه من الفنانين الذين لديهم مكانة خاصة في قلبها.

وقالت: "احب صوت وفن وأغنيات فارس كرم وهذا لا يعني أنني مغرمة به، وممكن أن أكون أحمل نفس المودة تجاه فنانين آخرين من لبنان والمغرب ومصر ودول أخرى".

وكان الفنان اللبناني قد أحيا مؤخرا حفلتين مميزتين في ولاية ساو باولو البرازيلية، جمع خلالهما أكثر من 2500 شخص، من مختلف الجنسيات العربية.