صفاء سلطان: ابنتي بكت للخروج لكنني منعتها.. ونعاني من ملل شديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على خطى زملائها في الوسط الفني وبسبب الحجر المنزلي المُتّبع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أطلّت النجمة صفاء سلطان عبر حسابها على إنستغرام مع ابنتها "أملي" لتجيب عن أسئلة متابعيها.

وأوضحت سلطان في بداية إطلالتها أنها تظهر للمرة الأولى في بث مباشر من حسابها وذلك أسوة بزملائها الفنانين حيث قالت: "ما ضل حدا ماطلع لايف". مبيّنة أنّها تريد أن تتحدث مع متابعيها وأن تُجيب عن أسئلتهم، كما شارك في البث من خلال التعليقات عدد من الفنانين منهم محمد الأحمد، علاء زلزلي، أحمد مساد.

الأم وابنتها

"طب الجرة على تما بتطلع البنت لأمها". هكذا علق أحد المتابعين على الشبه الكبير بين سلطان وابنتها ليس في الشكل فقط، وإنما في طريقة الحديث والغناء؛ إذ غنت "أملي" في البث المباشر وانهالت التعليقات الإيجابية مثنية على صوتها الجميل بحسب وصفهم.

وخلال البث، أكدت سلطان بأنّها لاتسمح لابنتها أبدا أن تخضع لعمليات التجميل أو حتى لصبغ شعرها.

وأضافت: "أنا لم أخضع لأي عملية تجميل، ولكن من أجل التمثيل كنت أحتاج للبوتوكس، وأنا لست ضد عمليّات التجميل إذا كان هناك حاجة ملّحة لها". ونوّهت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستغل هذه المواضيع وتنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة حول خضوع ابنتها لعدة عمليات تجميل.

وتحدثت صفاء سلطان عن رسالة سلطان الطرب جورج وسوف التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهها الفنان السوري لجمهوره فقلّدته عندما قال: "انضبوا ببيوتكن" وقالت بأنه شخص رائع يمتلك محبة الناس.

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الجمهور يسأل

أجابّت سلطان عن مجموعة من الأسئلة، منها "مع من تفضلين التمثيل أكثر محمود نصر أم قصي خولي؟"، فردت سلطان بأنّها مثلت مع قصي خولي في مسلسل "ولادة من الخاصرة" وشكّلا ثنائيا رائعا، كما شاركت مع محمود نصر في مسلسل "العراب" وكانا أيضا ثنائيا لطيفا جدا، وأضافت بأنه لاعلاقة للممثل، فالانسجام يأتي من "الكيمياء" بين الممثلين وكيفية تناغم القصة والسيناريو لنصنع ثنائيا جميلا ومختلفا.

وفي سؤال آخر حول الفنانين الذين تقبل الحجر معهم، اختارت رنا أبيض، روبين عيسى، ديمة الجندي، ديمة بياعة، محمد الأحمد، محمد أوسو، أحمد مساد. وفي سؤال آخر حول عمرها وقت إنجابها لابنتها، فأشارت إلى أنها كانت تبلغ السابعة عشرة عاما عندما أصبحت أما.

فيروس كورونا

وحول ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، تحدثت سلطان أنها وابنتها تعانيان من الملل الشديد والقاسي، وأن ابنتها وصلت إلى حد البكاء من أجل الخروج ولكنها لاتسمح لها بذلك، ونصحت متابعيها أن يبقوا في منازلهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى انحسار الوباء والتخفيف من تفشي هذا الفيروس الخطير بشكل أسرع، وأضافت بأن هذه الأيام سوف نضحك عليها في المستقبل.

رمضان 2020

من جانب آخر، ستطل النجمة صفاء سلطان على جمهورها في رمضان المقبل من خلال مسلسل "حرملك2"، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج شركة كلاكيت ميديا وستجسد فيه دور "هدية"، بالإضافة إلى مسلسل "رياح السموم" بدور "غصايب"، حيث أوضحت سلطان أنّه أول عمل لها كدراما بدويّة، إخراج سائد الهواري ومن إنتاج عصام حجاوي، وأيضا يعرض لها حاليا مسلسل "ببساطة2" من إخراج تامر إسحاق وهو عبارة عن لوحات كوميديّة تتناول قضايا اجتماعيّة بطريقة لطيفة.