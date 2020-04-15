ريم عبد الله تنجو من حادث غير متوقع في منزلها

كشفت الفنانة السعودية ريم عبدالله نجاتها من حريق شب في غرفة من منزلها. وأشارت إلى أن سبب الحادث هو قيام شقيقتها ببعض التوصيلات الكهربائية بطريقة خاطئة.

واشارت في مقطع مصور نشرته على حسابها على "سناب شات" إلى أن المشهد كان صادماً وأنها عرفت بحدوث حريق بسبب جهاز الإنذار الخاص بالدخان.

ولفتت إلى أنه تمت المسارعة إلى إطفاء النار واستغلت ذلك لتوجيه رسالة إلى متابعيها. ولفتت فيها إلى أن الضغط على شبكة الكهرباء يزداد في المرحلة الراهنة مع زيادة استخدام التيار أثناء البقاء في المنزل بفعل الالتزام بالحجر الصحي الذي فرض على إثر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وشددت على ضرورة الانتباه الى الوصلات وأجهزة الشحن وغيرها منعاً لحدوث أي حريق أو وقوع أي حادث غير متوقع.

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ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعرض إطلالتها وسمع صوت المخرج عمر الديني المعروف باسك "مامادو" وهو يتغزل بها بطريقة رأى بعض المتابعين أنها تخطت الحدود وهو ما عرضهما للانتقادات اللاذعة.

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