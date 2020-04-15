ناهد السباعي تنشر صورا بجانب حصان من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. ونشرت "ناهد" مجموعة صور جديدة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وتشارك ناهد السباعي في بطولة مسلسل "النهاية" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، محمد لطفي، محمد جمعة،أحمد وفيق، حسام داغر، سهر الصايغ.

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